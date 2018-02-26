В Калтане состоялось двенадцатое по счету шоу «Поехали»

Вновь гора Солнечная встретила любителей активного отдыха на лоне природы. Огромное количество жителей Калтана и гостей из соседних городов собралось здесь, чтобы увидеть очередной зрелищный спуск самодельных конструкций с горы. С каждым годом зрителей не перестает удивлять фантазия участников шоу, ведь размеры и сложность исполнения конструкций, костюмы участников, названия команд и девизы никогда не повторяются. 2018 год поразил рекордным количеством участников - 28 команд, среди которых были школы и детские сады, учреждения ЖКХ, здравоохранения, культуры и спорта, угольные и промышленные предприятия, предприниматели.

Праздник открыл парад собак породы хаски, ведь согласно восточному календарю именно собака является символом 2018 года. Команды «Сибирские волки» и «Белкины детки» показали красоту своих питомцев, их добродушный нрав и ласковый характер. Далее всех участников мероприятия, зрителей и болельщиков поздравил глава Калтанского городского округа И. Ф. Голдинов, а после его слов: «Поехали!», с горы совершили спуск сноубордисты и спортсмены на буранах, держа в руках флаг России и разноцветные дымовые шашки.

Нелегкую судейскую задачу решало уважаемое жюри в составе депутата областного совета В. Л. Иванченко, заместителя директора ДК «Энергетик» М. А. Лащевой, начальника УМПИС П. В. Иванова.

Зрители не сдерживали своих эмоций – свистели, топали, махали руками, громко выкрикивали слова подбадривания и восхищения. Одними из самых оригинальных конструкций были «Боевые колесницы» (ПАО ЮК ГРЭС), «Лунатики» (АО «Кузнецкинвестстрой»), «Фортуна» (УКВО), «Ладья Гермиона» (Калтанский многопрофильный техникум), «Чей туфля?» (Калтанский угольный разрез). Горбольница № 2 спустилась с горы на самолете здоровья, детский сад № 10 - на чапаевской тачанке, а детский сад «Планета детства» захватил пиратский корабль. Настоящий «обезьяний переполох» устроил детский сад «Березка», акробатические номера на цирковом манеже показал детский сад «Семицветик». Коллектив детского сада «Белочка» напомнил, что Кемеровской области в этом году исполняется 75 лет, а детский сад «Звездочка» назвал свою конструкцию «Мы на выборы!».

После долгого обсуждения строгое жюри вынесло свое решение. В номинации «Властелин гор» - за самую большую и оригинальную конструкцию первое место присудили Южно-Кузбасской ГРЭС. В номинации «Сказочный мир» - за самую красочную и привлекательную конструкцию первое место отдали школе № 2. В номинации «Любимец публики» - приз зрительских симпатий и почетное первое место у коллектива АО «Кузнецкинвестстрой».

Традиционно подарком стали не только дипломы победителей, но и вкусные «чунаревские пельмени».