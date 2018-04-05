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В Калтане состоялся X Открытый муниципальный фестиваль-конкурс эстрадного вокала «Золотой микрофон»

Организаторами фестиваля выступили школа искусств №42 и Управление культуры КГО.

В конкурсе, который прошел в ДК «Энергетик», приняли участие 60 детей от 5 до 17 лет из городов Калтан, Мыски, поселков Малиновка, Загорский, Красулино, с. Сарбала.

Торжественно открыл фестиваль дуэт в составе А.Т. Даутовой и В.В. Володина, исполнив замечательную песню «Голос». Четырехчасовая программа фестиваля-конкурса пролетела на одном дыхании. Зрители не переставали аплодировать.

Нелегкая задача стояла перед профессиональным жюри, в составе Н.В. Николаюк, заведующей вокальным отделением Новокузнецкого областного колледжа искусств, О.В. Трубниковой, руководителя народного коллектива театра эстрадной песни «Капель» ДК «Алюминщик» г. Новокузнецк, В.В. Володина, режиссера театрализованных представлений и праздников ДК «Энергетик». При выборе победителя учитывался артистизм, чистота интонации и выразительность, передача образно-эмоционального содержания произведения, сценическая культура.

Высокой оценки были удостоены солисты Калтанского городского округа.

Во II возрастной категории (7-8 лет) дипломантом стала юная обучающаяся ШИ №42 Горшкова Полина.

В III возрастной категории (9-11 лет) лауреатом II степени стал Чепкасов Иван (ШИ №37), лауреатом III степени - Трушникова Юлия (ШИ №37), дипломантом - Глазкова Софья (ШИ №37).

В IV возрастной группе (12-14 лет) лауреатом I степени стала Узикова Юлия (ШИ №42), а дипломантом - Красноперова Анастасия (ШИ №37).

В V возрастной группе (15-17 лет) лауреат II степени - обучающаяся ШИ №42 Чернякова Алена, а дипломант - Трушникова Ксения (ШИ №37).

В номинации «Ансамбль»:

- вокальный ансамбль «Канцонетта» (ШИ №43) - лауреат III степени,

- дуэт «Созвучие» в составе Красноперовой Анастасии и Дудниковой Арины - дипломант. Фестиваль еще раз показал, что интерес к эстрадному вокалу в Калтанском городском округе с каждым годом растет, появляются все новые и новые таланты.

Культура
Калтан
kuzbassnews.ru
05/04/2018
Культура
Калтан
Новости Кузбасса

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