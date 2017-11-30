В Калтане стартовала новая муниципальная программа под названием «Золотое руно»

Одна семья уже получила социальную поддержку в виде барана и овцы. Программа началась с Сергея Лызова, который передал двух своих питомцев многодетной семье из поселка Малиновка, доставку животных обеспечили сотрудники Центра социальной помощи семье и детям.

- Поучаствовать в программе может любая многодетная семья с несовершеннолетними детьми, - говорит К.Ю. Гидревич, директор Центра социальной помощи семье и детям. - Для этого нужно прийти с заявлением в центр к ответственному специалисту, который посетит семью, подготовит акт обследования с целью выявления хозяйственных построек для содержания скота. Все это вместе с ходатайством отдается в попечительский совет.

Семья Тыщук - первые участники программы «Золотое руно», и теперь они займутся выращиванием животных. В течение трех лет за ними будут наблюдать сотрудники центра, после чего животные перейдут в полную собственность семьи. А новый приплод в виде овцы и барана должен будет перейти к другой нуждающейся многодетной семье.