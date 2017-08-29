В Калтанском городском округе отпраздновали День шахтера

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню шахтера, прошли в Калтанском городском округе с пятницы по воскресенье; за это время прошли концерты, выставка пленэрных работ художников Кемеровской области, выставка мастеров декоративно прикладного искусства, конкурсы, детские игровые программы, концерт исполнительской песни «Шансон - 2017», спортивные состязания, фейерверки.

В пятницу на площади КДЦ «Сюрприз» п. Малышев Лог состоялась детская игровая программа «Шахтерский лучик солнца» и праздничный концерт «Мы славим шахтер».

В субботу на площади ДК «Энергетик» состоялась выставка пленэрных работ художников Кемеровской области, праздничный гала-концерт коллективов художественной самодеятельности Калтанского городского округа и гостем праздника стала группы «Рефлекс» г. Москва. В завершении был праздничный фейерверк.

В воскресенье на площади общественных мероприятий п. постоянный состоялся концерт творческих коллективов художественной самодеятельности Калтанского городского округа «Мы желаем Вам» и подарком для горожан стал празднниый фейеверк.

С 2001 года в Кузбассе существует традиция отмечать День шахтера в одном из горняцких городов, каждый из которых поочередно становится столицей праздника и в конце августа принимает областные торжества с участием региональных и федеральных гостей. Суть этой областной программы — перед праздником совместными усилиями привести в порядок небольшие шахтерские города.