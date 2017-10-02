В канун Дня уважения старшего поколения в Калтане выбрали «Леди Совершенство-2017»

Конкурс красоты и таланта среди представительниц элегантного возраста (55+) состоялся в ДК «Энергетик» в пятницу, 29 сентября.

Его участницами стали 9 конкурсанток, самой старшей из которых 77 лет. Все они представили на суд жюри видео презентации на тему «Я бываю такая разная…», приняли участие в творческом этапе конкурса, где исполняли стихи, песни и танцы. В общей хореографической композиции дамы предстали в русских народных костюмах, а свой индивидуальный стиль продемонстрировали в рамках конкурсной позиции «дефиле в вечерних нарядах».

Все участницы блистали талантами, очаровывали и покоряли непосредственностью, поэтому проигравших в конкурсе не было. Решением жюри были присуждены дополнительные номинации: «Леди Оригинальность», «Леди Загадка», «Леди Очарование», «Леди Грация», «Леди Изящество», «Леди Романтичность», «Леди Элегантность» и «Леди Мудрость». Каждая конкурсантка получила свой титул и денежный сертификат.

Самого главного титула «Леди Совершенство» удостоена Галина Васильевна Гетманская.

Городской конкурс «Леди Совершенство» проходит в Калтане второй раз. Он был инициирован членами городского Совета ветеранов и при поддержке главы Калтанского округа И.Ф. Голдинова состоялся впервые в 2015 году.