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В Кемерово бойцы Росгвардии задержали на охраняемом объекте разыскиваемого рецидивиста

    В вечернее время в Кемерове экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в городской магазин. На месте происшествия бойцы задержали ранее неоднократно судимого за кражи 35‑летнего местного жителя.

  Работники магазина пояснили стражам правопорядка, что по камерам видеонаблюдения заметили посетителя, который взял с прилавка товар, и без оплаты попытался покинуть торговую точку. Отказавшись предъявить на выходе похищенное, злоумышленник затеял с персоналом словесную перепалку. В результате работники магазина нажали тревожную кнопку.

  Добычей воришки оказались две плитки шоколада. В ходе проверки личности задержанного стражи правопорядка установили, что мужчина находится в оперативном розыске. Мужчина подозревается в серии имущественных преступлений, совершенных на территории Новокузнецка.

   Для дальнейшего разбирательства задержанного передали правоохранителям.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
27/02/2020
Происшествия
Кемерово
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Новости Кузбасса

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