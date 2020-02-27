В Кемерово бойцы Росгвардии задержали на охраняемом объекте разыскиваемого рецидивиста

В вечернее время в Кемерове экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в городской магазин. На месте происшествия бойцы задержали ранее неоднократно судимого за кражи 35‑летнего местного жителя.
Работники магазина пояснили стражам правопорядка, что по камерам видеонаблюдения заметили посетителя, который взял с прилавка товар, и без оплаты попытался покинуть торговую точку. Отказавшись предъявить на выходе похищенное, злоумышленник затеял с персоналом словесную перепалку. В результате работники магазина нажали тревожную кнопку.
Добычей воришки оказались две плитки шоколада. В ходе проверки личности задержанного стражи правопорядка установили, что мужчина находится в оперативном розыске. Мужчина подозревается в серии имущественных преступлений, совершенных на территории Новокузнецка.
Для дальнейшего разбирательства задержанного передали правоохранителям.
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