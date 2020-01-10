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В Кемерово бойцы Росгвардии задержали злоумышленников, которые на санках вывозили похищенный товар с магазина

    Ночью в Кемерово экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в сетевой магазин на проспекте Ленина. В торговом объекте сработала охранная сигнализация. 

    На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили поврежденную дверь служебного входа с признаками проникновения. Осматривая прилегающую территорию, внимание бойцов привлек след на снегу от санок. Бойцы решили проследовать по нему. Спустя время следы привели стражей правопорядка к частному дому по улице Сибиряков-Гвардейцев. 

    Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали трех обителей жилища. Ими оказались 34-летней, 61-летний, а также ранее судимый 29-летний местные жители с признаками алкогольного опьянения. В доме находились похищенные из сетевого магазина продукты питания и алкоголь. По предварительной информации, троица отправилась за добавкой к застолью. В торговый объект злоумышленники проникли, отогнув дверь служебного входа. Похитив спиртное с продуктами питания, подозреваемые погрузили добычу на санки и отправились домой. 

    Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных правоохранителям. Сумма ущерба устанавливается.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
10/01/2020
Происшествия
Кемерово
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Новости Кузбасса

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