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В Кемерове будут судить организатора наркопритона

58-летний кемеровчанин обвиняется в организации наркопритона и наркоторговле.

В ноябре 2017 года его задержали в собственной квартире, которую он превратил в наркопритон.
на соседа и его гостей пожаловались жители подъезда, к котором находилось жилище обвиняемого.

В ходе обыска, проведенного в квартире злоумышленника, сотрудники полиции обнаружили и изъяли два свертка с наркотическим веществом. Проведенное исследование показало, что это марихуана общей массой 30 граммов. Задержанный пояснил, что употреблял ее вместе с друзьями для «повышения аппетита».

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
18/01/2018
Происшествия
Кемерово
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