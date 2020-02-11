В Кемерово именитый фотограф провел день в СОБР

В Кемерово лауреат областных и федеральных творческих фотоконкурсов Александр Патрин встретился с бойцами специального отряда быстрого реагирования «Символ». Именитому фотографу представилась возможность провести день в элитном подразделении спецназа Росгвардии.

Встреча состоялась на войсковом стрельбище, где бойцы отрабатывали стрелковые навыки из различных видов оружия. Александр не только смог наблюдать за происходящим, но также запечатлеть для своего фотоархива яркие кадры уникального процесса подготовки стрелков СОБР. Офицеры продемонстрировали элементы тактико-циклической стрельбы, в ходе которой совершенствуется точность, скорость и выносливость бойцов.

Для фотокорреспондента это уже не первая встреча с бойцами Росгвардии. Александр Патрин неоднократно принимал участие в учениях спецподразделений войск правопорядка и один из немногих фотографов Кузбасса, которому удалось побывать на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета.