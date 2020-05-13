В Кемерово именитый спортсмен из Росгвардии дал интервью областному телеканалу

В Кемерове инструктор по спорту спортивной команды при управлении Сибирского округа Росгвардии лейтенант Александр Бессмертных выступил в программе «Актуальное интервью» в эфире областного телевидения.

Призер зимних олимпийских игр в Сочи по лыжным гонкам рассказал о подготовке к новому сезону, а также поделился впечатлениями о прошедших соревнованиях.

«Акцент был сделан на Кубок мира, который проходил в феврале. Подготовка была направлено к нему, чтобы там показать максимальный результат. Это моделирование Чемпионата мира, который пройдет в следующем году. Все получилось так, как мы планировали, - рассказал кузбассовец.

Спортсмен из Росгвардии – призер Кубка мира 2020 года по лыжным гонкам. Среди мужчин в эстафете 4х7,5 км заслуженный мастер спорта Александр Бессмертных в составе сборной команды России завоевал бронзу.

Александр признался, что будет стремиться к завоеванию золотой медали в личной гонке на предстоящем Чемпионате Мира.