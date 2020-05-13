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В Кемерово именитый спортсмен из Росгвардии дал интервью областному телеканалу

    В Кемерове инструктор по спорту спортивной команды при управлении Сибирского округа Росгвардии лейтенант Александр Бессмертных выступил в программе «Актуальное интервью» в эфире областного телевидения.

    Призер зимних олимпийских игр в Сочи по лыжным гонкам рассказал о подготовке к новому сезону, а также поделился впечатлениями о прошедших соревнованиях.

    «Акцент был сделан на Кубок мира, который проходил в феврале. Подготовка была направлено к нему, чтобы там показать максимальный результат. Это моделирование Чемпионата мира, который пройдет в следующем году. Все получилось так, как мы планировали, - рассказал кузбассовец.

    Спортсмен из Росгвардии – призер Кубка мира 2020 года по лыжным гонкам. Среди мужчин в эстафете 4х7,5 км заслуженный мастер спорта Александр Бессмертных в составе сборной команды России завоевал бронзу.

 

    Александр признался, что будет стремиться к завоеванию золотой медали в личной гонке на предстоящем Чемпионате Мира. 

Культура
Общество
Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
13/05/2020
Культура
Общество
Спорт
Кемерово
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