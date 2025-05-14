В Кемерове мать, причинившая своему 7-месячному ребенку тяжкие телесные повреждения, приговорена судом к реальному лишению свободы

Кировский районный суд г. Кемерово вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 21-летней местной жительницы. Она признана виновной по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего). Государственное обвинение по уголовному делу поддерживал прокурор Кировского района г. Кемерово Дмитрий Гавриленко.

В суде установлено, что в феврале 2025 года обвиняемая, находясь в квартире, несколько раз ударила своего 7-месячного сына головой о дно чугунной ванны. В результате младенец получил закрытую черепно-мозговую травму, был госпитализирован.

С учетом позиции государственного обвинителя, тяжести содеянного суд назначил виновной наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время ребенок выписан из лечебного учреждения и проживает с отцом.

После вмешательства прокуратуры данная семья признана находящейся в трудной жизненной ситуации, органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ей оказывается необходимая консультативная, социальная и психолого-педагогическая помощь.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области