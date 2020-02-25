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В Кемерово на приеме у губернатора почетными наградами отмечены военнослужащие Росгвардии

В Кемерово состоялся торжественный прием губернатора Кузбасса, посвященный Дню защитника Отечества.

На мероприятии присутствовали военнослужащие, сотрудники и руководители силовых структур, ветераны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий в Афганистане, Чечне и в других «горячих» точках, а также учащиеся кадетских корпусов. Почетными гостями стали военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» и Управления Росгвардии по Кемеровской области.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил защитников Отечества и отметил особое значение праздника, которое приобретает в год 75-летия Победы. Перед участниками приема выступили городские творческие коллективы. Для гостей мероприятия спецназ Росгвардии организовал выставку вооружения и экипировки силового ведомства.

Общество
kuzbassnews.ru
25/02/2020
Общество
Новости Кузбасса

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