В Кемерово на приеме у губернатора почетными наградами отмечены военнослужащие Росгвардии

В Кемерово состоялся торжественный прием губернатора Кузбасса, посвященный Дню защитника Отечества.
На мероприятии присутствовали военнослужащие, сотрудники и руководители силовых структур, ветераны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий в Афганистане, Чечне и в других «горячих» точках, а также учащиеся кадетских корпусов. Почетными гостями стали военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» и Управления Росгвардии по Кемеровской области.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил защитников Отечества и отметил особое значение праздника, которое приобретает в год 75-летия Победы. Перед участниками приема выступили городские творческие коллективы. Для гостей мероприятия спецназ Росгвардии организовал выставку вооружения и экипировки силового ведомства.
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