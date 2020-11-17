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В Кемерове на проспекте Притомском началось строительство новой школы на 1050 учеников

Объект возводится в рамках национального проекта «Образование». Новая школа разместится в четырехэтажном здании общей площадью почти 17,5 тысяч кв. м. На строительство и оснащение будет направлено более 1 млрд рублей из федерального бюджета и 215,3 млн рублей – из регионального. Срок сдачи — декабрь 2021 года.

Проект строящейся на Притомском проспекте школы — типовой. Аналогичные здания уже построены в Лесной Поляне и в Рудничном районе Кемерова. Школа будет иметь усиленный сейсмостойкий каркас и утепленные кирпичные стены. При подборе строительных и отделочных материалов особое внимание уделяется экологичности и пожарной безопасности. Для маломобильных учеников установят лифты и широкие дверные проемы без порогов.

На 1-м этаже школы будет расположен блок начальных классов. Здесь разместят не только учебные кабинеты, но и помещения для групп продленного дня, игровые, спальные комнаты. В школе будет несколько спортивных залов с душевыми, трудовые мастерские, библиотека с инфоцентром, хореографические залы и отдельные кабинеты с лабораториями для физики, химии, астрономии. В цокольном помещении планируют организовать спортивный тир.

Образование
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kuzbassnews.ru
17/11/2020
Образование
Топ
Кемерово
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