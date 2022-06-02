В Кемерове начальник региональных подразделений Росгвардии поздравил школьников с окончанием учебного года

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу по случаю Дня защиты детей состоялся торжественный прием учащихся профильных классов Росгвардии школы №74.

Руководитель регионального ведомства генерал-майор Юрий Кель поздравил юнгвардейцев с окончанием учебного года и поблагодарил их за участие в совместных военно-патриотических, экологических и спортивных мероприятиях. Юрий Викторович вручил самым активным школьникам благодарственные письма и почетные грамоты.

В завершении встречи генерал-майор Кель пожелал кузбасским школьникам новых достижений и хорошего летнего отдыха.