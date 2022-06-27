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В Кемерове начальник территориального органа Росгвардии поздравил выпускников с окончанием школы

 В областном центре на площади Советов начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель стал почетным гостем на выпускном для воспитанников губернаторских учебных заведений.

В торжественной линейке приняли участие выпускники Губернаторской кадетской школы-интерната полиции, Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС, Губернаторской женской гимназии-интерната и Губернаторского многопрофильного лицея-интерната. Всего из губернаторских учебных заведений в этом году выпускаются 346 парней и девушек.

 Выпускники-кадеты совершили военный церемониал — попрощались со знаменем и прошли перед гостями торжественным маршем. Ребята представили зрителям музыкальные номера, после чего все вместе станцевали вальс выпускников.

 Обратился к выпускникам генерал-майор Юрий Кель: «Желаю вам успеха и новых побед, пускай все задуманное исполнится. Знайте, что двери Росгвардии всегда будут открыты для вас».

 

 

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Кемерово
kuzbassnews.ru
27/06/2022
Образование
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