В Кемерове обсудили проблемные вопросы в сфере частной охранной деятельности

В Кемерове состоялось ежегодное заседание Координационного совета при Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу по взаимодействию с частными охранными организациями.

В этом году мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи. В заседании приняли участие начальник Центра лицензионно-разрешительной работы территориального органа Росгвардии подполковник полиции Сергей Малов, представители органов внутренних дел, налоговой и антимонопольной службы, руководители частных охранных организаций и регионального объединения работодателей в сфере охраны и безопасности. На повестке дня были итоги работы лицензионно-разрешительных подразделений в сфере частной охранной деятельности, а также проблемные вопросы и задачи на текущий год.

Председатель координационного совета подполковник Малов отметил, что в 2020 году инспекторы Росгвардии проверили 554 объекта, находящихся под охраной ЧОО, и составили 181 административный протокол, в том числе за незаконную охранную деятельность. Сергей Николаевич рассказал, что основным нарушением - является оказание охранных услуг без соответствующих разрешительных документов. Ответственные лица были привлечены к административной ответственности, а руководителям ЧОО - вынесены предписания на устранение недостатков.

В ходе заседания участники отметили особую роль частных охранных организаций в обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений. В настоящий момент в Кемеровской области под физической охраной находится 731 объект образования. Руководитель регионального Центра лицензионно-разрешительной работы нацелил руководителей ЧОО на строгое соблюдение законодательства в данной сфере и напомнил об ответственности за недобросовестное оказание охранных услуг.

Кроме этого, участники заседания обсудили вопросы взаимодействия по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Кузбасская Росгвардия отметила работу частных охранных организаций, работники которых регулярно оказывают практическую помощь органам внутренних дел. В минувшем году при содействии частных охранников пресечено 20 402 административных правонарушения и задержано 4 232 подозреваемых в различных преступлениях.

В ходе заседания руководители региональной Росгвардии выразили готовность оказать охранному сообществу помощь при возникновении проблемных вопросов. Так, на базе координационного совета создана специальная комиссии, в состав которой вошли сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии и взаимодействующих органов. Деятельность новой дискуссионной площадки позволяет ежемесячно в режиме видеоконференцсвязи отвечать на вопросы представителей частных охранных организаций в сфере изменения законодательства, а также предоставлять рекомендации по совершенствованию деятельности.

В завершении координационного заседания представители Росгвардии и регионального объединения работодателей в сфере охраны и безопасности наградили отличившихся работников частной охранной сферы.

ДЛЯ СПРАВКИ. На учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы кузбасской Росгвардии состоит 304 частных охранных организаций, а также 31 875 граждан, имеющих удостоверения частного охранника.