В Кемерово обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи

Loading...
Начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель провел рабочую встречу с представителем Губернаторской кадетской школы-интерната полиции Леонидом Маркеевым.
Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия в патриотическом воспитании молодёжи, а также перспективу создания на базе школы-интерната специализированного класса Росгвардии. Отмечается, что подобное профилирование позволит расширить кругозор учащихся в области правоохранительной деятельности за счет привлечения к учебному процессу сотрудников и военнослужащих войск правопорядка.
Подростки смогут лучше узнать о традициях, героях и специфики службы в Росгвардии, что поможет им определиться с выбором будущей профессии.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
У многих машины замёрзли и просто не завелись, другие боятся долго стоять на остановке в ожидании...
|
В администрации южной столицы Кузбасса сообщили, как будет ходить городской транспорт в новогоднюю...
|
Центральный районный суд Новокузнецка рассмотрел уголовное дело несовершеннолетних разбойников....
|
Андрей Федорчук обвиняется в том, что зная о невыполненных работах, он принял документы и...