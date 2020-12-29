В Кемерово обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи

Начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель провел рабочую встречу с представителем Губернаторской кадетской школы-интерната полиции Леонидом Маркеевым.

Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия в патриотическом воспитании молодёжи, а также перспективу создания на базе школы-интерната специализированного класса Росгвардии. Отмечается, что подобное профилирование позволит расширить кругозор учащихся в области правоохранительной деятельности за счет привлечения к учебному процессу сотрудников и военнослужащих войск правопорядка.

Подростки смогут лучше узнать о традициях, героях и специфики службы в Росгвардии, что поможет им определиться с выбором будущей профессии.