В Кемерове обустраивают уличные спортивные площадки

Установка 15 объектов спортивно-развлекательного и развивающего оборудования (скейт-парки, памп-треки, воркауты) в 2021 году запланирована в выбранных при участии горожан 9 общественных территориях по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".



Специалисты приступили к сборке и монтажу поступившего из Санкт-Петербурга оборудования 5 мая. На сегодняшний день уже готова площадка на б-ре Осенний в ж.р. Лесная поляна. Смонтирован скейт-парк с двухуровневой мини-рампой, двумя грайндбоксами и учебной памп-линией, а также памп-трек для велосипедистов с протяженностью трассы 42 м.



Завершаются работы по ул. Стадионная, 22 Б в ж.р. Кедровка, Промышленновский. Здесь спортивная площадка будет представлять собой скейт-парк с флайбоксом и спайном со столом и памп-трек с 59-метровой трассой.



Специалисты приступили к подготовке основания скейт-парка по ул. Инициативная, 101А в Кировском районе. На площадке разместятся рампа, многофункциональная плаза-фанбокс.



Кроме того, в этом году появятся скейт-парк и памп-трек протяжённостью 36 метров в Парке культуры и отдыха имени В. Волошиной в Центральном районе. Скейт-парк будет включать в себя фанбокс-пирамиду с боксом и рейлом, двухуровневая мини-рампу, кикер с барьером.



Скейт-парк с большой и малой плазами смонтируют в Сквере новорожденных в Заводском районе.



Скейт-парк и воркаут разместятся в парке на пересечении ул. Белозерная и ул. Масальская в ж.р. Ягуновский. В скейт-парке установят скейт-плазу, двухуровневую мини-рампу.



Предназначенный для комплексного развития мышц пресса, спины, шеи и рук воркаут будет включать в себя столбы, перекладины, скамью для пресса, шведскую стенку, перекладины с канатом и с гимнастическими кольцами.



На набережной Томи в Центральном районе этим летом специалисты соберут скейт-парк с плазой, двухуровневой мини-рампой и треугольной пирамидой с боксом. Рядом разместится памп-трек с протяженностью трассы 77 м.



На улице Патриотов, напротив жилых домов №30 и 32, в Заводском районе появится воркаут с тройным каскадом турников для отжиманий, перекладинами с канатом и гимнастическими кольцами, шведской стенкой и брусьями.



В сквере Молодожёнов в Рудничном районе планируется монтаж воркаутов двух типов. Спортивный комплекс будет включать в себя столбы, перекладины, турники, брусья, шведские стенки.



На всех спортплощадках будут установлены скамейки, лавочки и урны. Ориентировочный срок завершения работ – июль 2021 года.