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В Кемерово офицер СОБР рассказал юнармейцам о подвиге десантников легендарной шестой роты

    Накануне в Кемерово на Посту № 1 состоялся урок мужества, посвящённый 20-летию подвига 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии у высоты 776.

    О героизме российских солдат собравшимся рассказали сотрудник отряда СОБР «Символ» майор Евгений П., ветераны военной службы Василий Казаков и Сергей Сергеев.

    Офицер спецназа Росгвардии поделился с ребятами своими воспоминаниями двадцатилетней давности. В 2000 году Евгений проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках и после подвига 6-й роты в составе похоронной команды принимал участие в прощании с Героем России гвардии рядовым Алексеем Рассказой, который был похоронен в родном городе Унеча в Брянской области. Командир отделения 6-й парашютно-десантной роты Алексей Рассказа будучи раненным продолжал вести по боевикам прицельный огонь. Погиб от пули снайпера, когда выносил раненого земляка Сергея Василёва.

    В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года десантники 6-й роты вступили в бой с более чем двумя тысячами боевиков, 84 из 90 военнослужащих погибли. Российские военные под командованием гвардии подполковника Марка Николаевича Евтюхина сдерживали многократно превосходящие по численности силы чеченских и арабских боевиков. Мужество и профессионализм солдат предотвратили прорыв террористов на территорию республики Дагестан. 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
04/03/2020
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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