В Кемерово офицеры Росгвардии поучаствовали в общероссийской акции

Новокузнецкий театр кукол «Сказ» возглавил новый руководитель Нового руководителя коллективу представила начальник департамента Марина Евса и пожелала коллективу...

С начала 2019 года в Кузбассе добыто 228,5 миллионов тонн угля За 11 месяцев текущего года на угольных разрезах добыто 150,6 млн тонн угля (за январь-ноябрь 2018...

В 2020 году в Кузбассе введут новую систему поддержки спорта В Кемеровской области в ближайшие годы пройдут соревнования самого высокого уровня. Так, в феврале...