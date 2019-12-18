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В Кемерово офицеры Росгвардии поучаствовали в общероссийской акции

    В Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества состоялось открытие IV Общероссийской акции «Дарите книги с любовью». В рамках мероприятия неравнодушные гражданине подготовили книжные подарки для юных сельчан.     В этом году представители частных организаций, общественники и росгвардейцы осуществили сбор книг для детей Чебулинского района. Для приглашенных сельских школьников организаторы подготовили театральное представление. В завершении встречи офицеры войск правопорядка вместе с гостями вручили юным чебулинцам собранные книги.       Целями благотворительной акции является поддержка детского чтения, а также возрождение традиций книгодарения. С 2017 года кузбассовцы подарили сельским библиотекам более 10 000 книг.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
18/12/2019
Общество
Кемерово
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