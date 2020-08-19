В Кемерово подшефные Росгвардии и спецназ подготовили самодельный подарок для кошачьего приюта

Жара до +30 градусов вновь придёт в Кузбасс Ночью по области, днём в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град.

Еще одна пациентка скончалась от коронавируса в Кузбассе На утро среды, 19 августа, стало известно о том, что еще одна пациентка скончалась от коронавируса...

Как рабочие ремонтируют мост на проспекте Металлургов В начале августа рабочие приступили к монтажу последней балки. Всего за время ремонта было заменено...