В Кемерово подшефные Росгвардии и спецназ подготовили самодельный подарок для кошачьего приюта
В Кемерово военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» и школьники из класса Росгвардии посетили необычный приют для кошек и сделали животным подарок.
Гости узнали про питомцев, которых приютило заведение. Работники рассказали посетителям, как ухаживать за кошками. Наставники призвали школьников внимательно и заботливо относиться к любым животным.
В завершении юнармейцы подарили приюту одеяло, которое изготовили самостоятельно.
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