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В Кемерово подшефные Росгвардии поучаствовали в реконструкции исторического бала

    В Кемеровской областной научной библиотеке им. В. Д. Фёдорова состоялась реконструкция исторического бала. В рамках мероприятия студия постановочного танца «Сюита» воссоздала атмосферу девятнадцатого века. Женскому коллективу студии помогли будущие офицеры из центра спецподготовки молодежи «Витязь» и учащиеся Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС.

    Темой исторической реконструкции стал «Бал дебютанток». Дебютантками называли девушек из аристократических кругов английского общества, которые осуществляли свой первый выход в свет. Британское понятие «дебютантки» быстро распространилось по всему миру. Оно не единожды упоминается в произведениях русской классической литературы. Предлагаемые стандарты одежды и поведения во время проведения бала позволили дебютанткам продемонстрировать свои навыки и знания в области этикета, танцев, чтения стихов, пения и музицирования.

    Подопечные Росгвардии являются постоянными гостями исторических балов. С прошлого года ребята решили приобщиться к традициям русского офицерства и освоить классический вальс. В этом юнгвардейцам активно помогают студенты Кемеровского областного колледжа культуры и искусств.

Культура
Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
11/02/2020
Культура
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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