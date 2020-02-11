В Кемерово подшефные Росгвардии поучаствовали в реконструкции исторического бала

В Кемеровской областной научной библиотеке им. В. Д. Фёдорова состоялась реконструкция исторического бала. В рамках мероприятия студия постановочного танца «Сюита» воссоздала атмосферу девятнадцатого века. Женскому коллективу студии помогли будущие офицеры из центра спецподготовки молодежи «Витязь» и учащиеся Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС.

Темой исторической реконструкции стал «Бал дебютанток». Дебютантками называли девушек из аристократических кругов английского общества, которые осуществляли свой первый выход в свет. Британское понятие «дебютантки» быстро распространилось по всему миру. Оно не единожды упоминается в произведениях русской классической литературы. Предлагаемые стандарты одежды и поведения во время проведения бала позволили дебютанткам продемонстрировать свои навыки и знания в области этикета, танцев, чтения стихов, пения и музицирования.

Подопечные Росгвардии являются постоянными гостями исторических балов. С прошлого года ребята решили приобщиться к традициям русского офицерства и освоить классический вальс. В этом юнгвардейцам активно помогают студенты Кемеровского областного колледжа культуры и искусств.