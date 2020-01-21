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В Кемерове подшефные Росгвардии познакомились с историей городского предприятия

В областном центре воспитанники класса Росгвардии школы №74 посетили Кемеровский механический завод, который в годы Великой Отечественной войны выпускал оборонную продукцию. Там ребята встретились с рабочими, а также с труженицей тыла Антониной Иосифовной Синековой.

Встреча прошла в рамках просветительского проекта военного комиссара Кемеровской области и городской телекомпании «ТВ-Мост» -  «Гвардия Кузбасса», призванного рассказать жителям о родном регионе в годы ВОВ.

В ходе встречи с рабочими юнгвардейцы посетили музей, познакомивший гостей с историей предприятия. Ребята узнали, что завод с 1942 года начал выпускать для фронта боеприпасы. Кроме этого, для школьников провели экскурсию по цехам предприятия. В одном из них юнгвардейцам показали самый ценный экспонат – станок, на котором с пятнадцатилетнего возраста трудилась Антонина Иосифовна Синекова. Ветеран труда продемонстрировала, как обрабатывала на нем детали для будущих боеприпасов.

В память о встрече работники вручили школьникам книгу об истории их предприятия. Подшефные Росгвардии поблагодарили заводчан за интересную экскурсию и пообещали сделать в школьном музее отдельную экспозицию, посвящённую легендарному заводу.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
21/01/2020
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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