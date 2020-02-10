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В Кемерове подшефные Росгвардии провели акцию «Дорога памяти»

    В воинском клубе отряда специального назначения «Кузбасс» подшефные Росгвардии из кемеровской школы №74 в рамках всероссийского проекта «Дорога памяти» рассказали военнослужащим, как сохранить подлинную историю Великой Отечественной войны.

    К 75-летию Победы в парке «Патриот» в Подмосковье будет открыт мультимедийный музей с архивными документами об участниках войны и тружениках тыла. Юнгвардейцы призвали своих наставников одними из первых в Кузбассе поддержать патриотический проект.

    Поделиться историей своего родственника может любой желающий. Для этого достаточно посетить официальный сайт «Дорога памяти» и  самостоятельно загрузить фотографии, письма и другие документы своих родственников-фронтовиков. Всего же на сайте оцифрованных фотокарточек уже почти полмиллиона. Открытие галереи «Дорога Памяти» запланировано в мае.  

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
10/02/2020
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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