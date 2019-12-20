В Кемерово подшефные Росгвардии провели для школьников патриотический семинар

Воспитанники центра спецподготовки молодежи «Витязь» встретились с учащимися городской школы № 77. В рамках реализации социально значимого проекта «Патриот» юнгвардейцы рассказали сверстникам о своей деятельности в военно-патриотическом движении. Школьники узнали о добровольческих инициативах курсантов «Витязя», спортивных достижениях, о занятиях с наставниками из силовых ведомств. Юнгвардейцы признались, что в будущем желают связать жизнь с защитой Родины и назвали ребятам преимущества военной службы.

В ходе встречи курсанты «Витязя» продемонстрировали для юных зрителей эффектный комплекс приемов рукопашного боя, провели выставку образцов копий современного вооружения и экипировки.

Подшефные Росгвардии призвали сверстников вести здоровый образ жизни и вступать в ряды юнармейцев.