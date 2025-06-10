На фестиваль-конкурс, посвященный Году защитника Отечества и 110-летию Святослава Рихтера, поступило более 350 заявок из Казахстана, Узбекистана и 23 регионов России. Учащиеся детской художественной школы № 10 города Мариинска Полина Буденкова, Валерия Савельева, Василиса Рогалева, София Соснина, Полина Макарова, Иван Кузьминич и София Заовражных стали лауреатами второй степени.

Дни фестиваля были насыщенны творческими мероприятиями и встречами с интересными людьми. У мемориала «Воину-Освободителю» состоялся мастер-класс «Пленэр исторический». Его провели председатель Кемеровского регионального отделения Союза художников России Василий Николаевич Коробейников и декан факультета визуальных искусств КемГИК, член жюри фестиваля-конкурса Татьяна Юрьевна Казарина.

Экскурсию по экспозиции Кемеровского государственного института культуры провела доцент кафедры культурологии, философии и искусствоведения Наталья Сергеевна Попова. Также прошло знакомство с филиалом Российского государственного института сценических искусств «Сибирская высшая школа музыкального и театрального искусства».

Итоговым событием стала торжественная церемония награждения победителей XII Международного фестиваля-конкурса имени Михаила Матвеевича Вернера и концерт лауреатов конкурса. Копии творческих работ победителей были представлены на выставке в Кемеровском институте культуры.

Фото: Конкурс им. М.М. Вернера (ВКонтакте)