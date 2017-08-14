В Кемерове полицейские задержали закладчика синтетической «соли»

Сотрудникам отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по Кемерово поступила информация, что 24-летний местный житель занимается распространением синтетических наркотиков.

Полиция задержала подозреваемого. В ходе личного досмотра у него было изъято 4 грамма синтетического наркотика.

Оказалось, что задержанный являлся наркокурьером. Его задачей было делать закладки партий зелья, которое потом забирали клиенты. Полицейские изъяли из тайников, находящихся в частном секторе Рудничного района, более 20 закладок. Исследование показало, что внутри находился синтетический наркотик «соль». Общая масса изъятого наркотического средства составила около 20 граммов.

Теперь наркокурьеру грозит до 12 лет лишения свободы. Сотрудники полиции устанавливают поставщика наркотиков.