В Кемерове построят самый протяженный парк

В Кемерове, в рамках реконструкции бульвара Строителей будет создан самый протяжённый линейный парк города, который будет отвечать всем современным тенденциям градостроительства, формируя стиль комфортной жизни в городе.

В настоящий момент демонтаж центральной части бульвара Строителей завершён на 90%. Рабочие уже демонтировали свыше 1 500 бетонных шестиугольных плит, оставив небольшую технологическую площадку. Убраны старые парковые светильники и фонарные столбы, вскоре подрядные бригады приступят к устройству прогулочных тротуаров, велодорожек и рекреационных зон.

Ремонт по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» будет проведён на более чем 13 000 кв.м. Специалисты высадят свыше 100 деревьев и кустарников, обустроят газоны и клумбы. Озеленение будет служить не только декоративным элементом, но и сформирует прогулочные зоны. Все это превратит бульвар в защищённую от городского шума полноценную прогулочную зону, создаст возможность строительства детских и рекреационных зон.