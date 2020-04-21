В Кемерово при содействии Росгвардии арестован подозреваемый в незаконном сбыте героина

В Кемерово сотрудники транспортной полиции при содействии ОМОН Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу провели силовой захват двухэтажного коттеджа, расположенного в завокзальной части города. По оперативной информации, хозяин дома – 37-летний житель областной столицы занимался торговлей наркотических средств. Накануне спецоперации оперативники осуществили проверочную закупку героина массой около 4 граммов, который подозреваемый реализовал бесконтактным способом – через тайник-закладку.
В ходе обыска стражи правпорядка изъяли возможные доказательства, имеющие значения для уголовного дела – мобильные средства коммуникации и банковские карты, на которые поступали денежные средства за незаконную продажу наркотических средств.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.
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