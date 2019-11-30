В Кемерове прошел финал конкурса молодежных инновационных проектов УМНИК-2019

Конкурс проводится ежегодно региональным представительством Фонда содействия инновациям (центр «Мой бизнес.Кузбасс») при поддержке областного департамента инвестиций и стратегического развития.
Всего в этом году в конкурс УМНИК было подано 59 заявок. Право принять участие в финале получили 43 молодых ученых из Кузбасса в возрасте от 18 до 30 лет из Кемерова, Новокузнецка, Березовского, Осинников, Топков, Юрги.
Ребята представили свои проекты по направлениям «Медицина и технологии здоровьесбережения», «Биотехнологии», «Новые материалы и химические технологии», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, «Ресурсосберегающая энергетика» и «Цифровые технологии». Например, Артем Ивкин (Кемерово) в секции «Медицина и технологии здоровьеснабжения» презентовал программу по разработке диагностической панели определения повреждения головного мозга у детей после кардиохирургических операций. Тигран Празян (Кемерово) в секции «Новые материалы и химические технологии» представил свою технологию изготовления теплоизоляционных материалов на основе отходов углепереработки. Материал можно будет использовать в системах теплоизоляции.
Проекты участников оценивали эксперты в каждом из направлений – ученые, руководители крупных предприятий, представители органов власти.
Победители конкурса в Кузбассе будут названы в декабре 2019–январе 2020 года после утверждения конкурсной комиссией Фонда содействия инновациям. Они получат грант в размере 500 тыс. рублей на реализацию своих разработок.
В целом за 10 лет благодаря конкурсу поддержку получили 200 кузбасских молодежных проектов на общую сумму 82,7 млн рублей.
Фото: пресс-служба АКО
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