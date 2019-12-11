В Кемерове прошел молодежный образовательный форум «Вектор спасения – Сибирь»

Соревнования проходили с 6 по 9 декабря. Его участниками стали команды из Новосибирска, Томска, Барнаула, Юрги, Прокопьевска и Кемерово.

Мероприятие направлено на формирование у молодежи культуры безопасности, обеспечения безопасности в экстремальных ситуациях и приобретения навыков оказания необходимой помощи окружающим.

Образовательный блок включал экскурсионную программу и лекции по спасательному делу, их провели профессионалы, имеющие опыт ведения аварийно-спасательных работ.

Также студенты-спасатели отработали проведение аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях, пожарах, завалах, взрывах, аварии на воздушном судне, ликвидации химической аварии, а также оказание психологической помощи при суициде, оказание помощи застрявшему парашютисту. Организаторы создали максимально приближенные к реальным условиям чрезвычайные ситуации на различные тематики, где студенты самостоятельного принимали решения с целью спасения пострадавших.

В рамках форума прошли теоретические и практические занятия на тему: «Особенности аварийно-спасательных работ при тушении воздушного судна».

Фото: пресс-служба АКО