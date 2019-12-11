Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемерове прошел молодежный образовательный форум «Вектор спасения – Сибирь»

Соревнования проходили с 6 по 9 декабря. Его участниками стали команды из Новосибирска, Томска, Барнаула, Юрги, Прокопьевска и Кемерово.

Мероприятие направлено на формирование у молодежи культуры безопасности, обеспечения безопасности в экстремальных ситуациях и приобретения навыков оказания необходимой помощи окружающим.

Образовательный блок включал экскурсионную программу и лекции по спасательному делу, их провели профессионалы, имеющие опыт ведения аварийно-спасательных работ.

Также студенты-спасатели отработали проведение аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях, пожарах, завалах, взрывах, аварии на воздушном судне, ликвидации химической аварии, а также оказание психологической помощи при суициде, оказание помощи застрявшему парашютисту. Организаторы создали максимально приближенные к реальным условиям чрезвычайные ситуации на различные тематики, где студенты самостоятельного принимали решения с целью спасения пострадавших.

В рамках форума прошли теоретические и практические занятия на тему: «Особенности аварийно-спасательных работ при тушении воздушного судна».

 

 

 

Фото: пресс-служба АКО

Образование
Общество
Топ
Кемерово
kuzbassnews.ru
11/12/2019
Образование
Общество
Топ
Кемерово
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Владислав Третьяк сделал подарок Сергею Цивилёву
Легендарный хоккеист уже успел встретиться с губернатором Сергеем Цивилёвым. На встрече Третьяк...
Экс-главе ГИБДД Кузбасса отказали в смягчении наказания
В результате жесткого столкновения погибли четыре девушки, которые были пассажирками Toyota Premio...
Кузбассовец убил приятеля и утопил его тело в реке
Застолье переросло в конфликт, затем в драку, в ходе которой обвиняемый несколько раз ударил...
Чиновников в Кузбассе наказали за мусорную свалку
При назначении наказания суд учёл характер административного правонарушения, а также принял во...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus