В Кемерове прошел турнир по хоккею в валенках с участием спецназа Росгвардии

В Кемерове сотрудники СОБР «Символ» и военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» Росгвардии приняли участие в масштабном турнире по хоккею в валенках, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На льду ледового дворца «Кузбасс» в турнире соревновались 10 команд, среди которых были представители спецназа Росгвардии, ГУФСИН, болельщики хоккейного клуба «Кузбасс» и другие. По правилам соревнований матч длился два тайма по десять минут, после чего проигравшая команда покидала лед, уступая место более сильному сопернику. Зрители не только наблюдали за играми, но и активно поддерживали своих фаворитов заранее подготовленными речовками, баннерами и флагами.

Кроме того, военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» организовали для участников и гостей турнира выставку современного оружия. В перерывах между матчами любой желающий мог задать интересующие вопросы, рассмотреть образцы вооружения, используемого спецназовцами при выполнении задач, а также посидеть в бронеавтомобиле «Тигр».

В упорной борьбе победу в турнире по хоккею в валенках одержала команда болельщиков ХК «Кузбасс», которая в финале обыграла команду ГУФСИН в серии буллитов. Бронзовые медали завоевала сборная Юргинского муниципального округа.

Фото: Росгвардия