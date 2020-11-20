В Кемерове прошла специализированная выставка-ярмарка «Сделано в Сибири (Кузбассе)»

Выставка организована в рамках Кузбасского Форума малого и среднего предпринимательства при поддержке администрации Правительства Кузбасса, департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса, администрации города Кемерово.
Чебулинский округ на выставке был представлен федеральным казенным учреждением «Колония-поселение № 2» (Поселок 1-ый) с презентацией колбасной и молочной продукции собственного производства.
Эта продукция получила высокую оценку организаторов выставки – отмечена дипломом и серебряной медалью за лучший экспонат (масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское») и дипломом и бронзовой медалью за лучший экспонат (изделие из свинины копчено-вареное «Балык «Боярский»).
20/11/2020
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