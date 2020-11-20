В Кемерове прошла специализированная выставка-ярмарка «Сделано в Сибири (Кузбассе)»

Новые случаи коронавируса зафиксировали в Кемерове Число заражённых COVID-19 в городе приближается к 3,8 тыс. человек. А на территории Кемерова...

У новокузнечан появилось много вопросов к властям после реализации транспортной реформы После настало время добираться на работу, а это район КМК, остановка «Площадь Побед». Ранее...

Новокузнечане трамбуются в старые добрые ПАЗики, чтобы добраться из района в район Маршруты №27 и №345 стали настоящим спасением для тех, кто не мог уехать на новых автобусах....