В Кемерове прошла встреча детского областного Совета лидеров регионального отделения РДШ

В Кузбассе зафиксировано превышение вредных веществ в воздухе В Рудничном районе зарегистрирован повышенный уровень загрязнения пылью (1,2 ПДК). В Новокузнецке...

Житель Кузбасса получил пожизненное за убийство детей и пенсионерки По версии следствия, горожанин решил избавиться от детей. Это связано с тем, что он не хотел...

Мэр Кемерова рассказал, что изменилось в Сосновом бору Мэр Кемерова Илья Середюк в своём Instagram рассказал о том, что нового появилось в Сосновом бору в...