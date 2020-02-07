В Кемерове прошла встреча детского областного Совета лидеров регионального отделения РДШ

Тяжинский район в областном совете представляет Алина Жаркова, участница Российского движения школьников, учащаяся 10 класса Тяжинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова.
Ребята совместно с председателем регионального отделения РДШ Викторией Сергеевной Копыловой разработали план мероприятий областной профильной смены РДШ, которая состоится со 2 по 8 апреля на базе областного детского центра «Сибирская сказка». На смену отправятся 12 ребят-активистов из Тяжинского района, членов Российского движения школьников.
В этот же день прошло совещание муниципальных кураторов РДШ, в котором приняла участие Алина Михайловна Попова, куратор РДШ в Тяжинском муниципальном округе. Кураторы совместно с региональным координатором РДШ Надеждой Викторовной Баженовой рассмотрели план работы регионального отделения на 2020 год, обсудили вопросы организации деятельности РДШ в территориях.
На встрече были вручены свидетельства о создании первичных отделений Российского движения школьников. Такое свидетельство было передано в Тяжинскую среднюю школу № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова, в которой создано первое в Тяжинском округе первичное отделение РДШ (председатель Наталья Владимировна Устюгова). В первичном отделении уже насчитывается 20 ребят.
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