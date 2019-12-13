В Кемерове прошло совещание по вопросам взаимодействия органов внутренних дел и Росгвардии региона

Сегодня в ГУ МВД России по Кемеровской области прошло рабочее совещание. В мероприятии приняли участие начальник регионального полицейского Главка генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор полиции Юрий Кель, их заместители и руководители подразделений силовых ведомств.

Участники совещания рассмотрели вопросы взаимодействия органов внутренних дел и Росгвардии региона по организации охраны общественного порядка, отработке сигналов нарядами, задействованными в системе единой дислокации, а также раскрытию преступлений по горячим следам.

Руководители Главного управления МВД России по Кемеровской области и регионального управления Росгвардии заслушали доклады по различным направлениям деятельности. По итогам мероприятия выработан комплекс мер, направленных на повышение эффективности совместной работы, а также поставлены соответствующие задачи.