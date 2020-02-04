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В Кемерово росгвардейцы и школьники написали «письма из будущего» защитникам Сталинграда

    В кемеровской школе №74 военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» встретились с воспитанниками класса Росгвардии. Спецназовцы и школьники провели совместное мероприятие, посвященное Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

    Участники памятной встречи просмотрели документальный фильм, повествующий о защите города-героя. Шестиклассники узнали, какой ценой советскому народу досталась победа в самом затяжном сражении в истории человечества - битве за Сталинград, продолжавшейся почти восемь месяцев. В ходе мероприятия росгвардейцы вместе со школьниками написали «письма из будущего». В них потомки просили солдат не терять боевой дух и обязательно вернуться к родным после войны. В заключении бойцы спецназа и дети изготовили стенгазету, в которую поместили свои письма.

    Каждую пятницу военнослужащие и сотрудники Росгвардии проводят тематические встречи для учащихся городской школы. В рамках патриотических мероприятий росгвардейцы рассказывают ребятам о подвигах боевых товарищей, борьбе с преступностью, а также проводят практические занятия по строевой и тактической подготовке. 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
04/02/2020
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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