В Кемерово росгвардейцы и школьники написали «письма из будущего» защитникам Сталинграда

В кемеровской школе №74 военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» встретились с воспитанниками класса Росгвардии. Спецназовцы и школьники провели совместное мероприятие, посвященное Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Участники памятной встречи просмотрели документальный фильм, повествующий о защите города-героя. Шестиклассники узнали, какой ценой советскому народу досталась победа в самом затяжном сражении в истории человечества - битве за Сталинград, продолжавшейся почти восемь месяцев. В ходе мероприятия росгвардейцы вместе со школьниками написали «письма из будущего». В них потомки просили солдат не терять боевой дух и обязательно вернуться к родным после войны. В заключении бойцы спецназа и дети изготовили стенгазету, в которую поместили свои письма.

Каждую пятницу военнослужащие и сотрудники Росгвардии проводят тематические встречи для учащихся городской школы. В рамках патриотических мероприятий росгвардейцы рассказывают ребятам о подвигах боевых товарищей, борьбе с преступностью, а также проводят практические занятия по строевой и тактической подготовке.