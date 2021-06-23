В Кемерове росгвардейцы пресекли хищение железнодорожных рельсов

В областном центре экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал двоих подозреваемых, которые на городском предприятии повредили железнодорожный путь с целью хищения металла.

В дневное время росгвардейцы по сигналу «тревога» прибыли на охраняемый объект в Заводском районе областного центра. На месте происшествия охранник указал на посторонних, которые демонтировали на территории предприятия железнодорожный путь. Росгвардейцы задержали подозреваемых для выяснения обстоятельств. Ими оказались не судимые 56-летний и 29-летние местные жители. По предварительной информации, злоумышленники проникли на территорию охраняемого объекта и при помощи газового резака демонтировали около 12 метров железнодорожных рельсов с целью дальнейшего сбыта в пункте приема металлолома.

Для дальнейшего разбирательства и установления причиненного ущерба росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.