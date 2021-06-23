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В Кемерове росгвардейцы пресекли хищение железнодорожных рельсов

 В областном центре экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал двоих подозреваемых, которые на городском предприятии повредили железнодорожный путь с целью хищения металла.

 В дневное время росгвардейцы по сигналу «тревога» прибыли на охраняемый объект в Заводском районе областного центра. На месте происшествия охранник указал на посторонних, которые демонтировали на территории предприятия железнодорожный путь. Росгвардейцы задержали подозреваемых для выяснения обстоятельств. Ими оказались не судимые 56-летний и 29-летние местные жители. По предварительной информации, злоумышленники проникли на территорию охраняемого объекта и при помощи газового резака демонтировали около 12 метров железнодорожных рельсов с целью дальнейшего сбыта в пункте приема металлолома.

 Для дальнейшего разбирательства и установления причиненного ущерба росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел. 

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
23/06/2021
Происшествия
Кемерово

Новости Кузбасса

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