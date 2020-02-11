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В Кемерово росгвардейцы пригласили в гости ветеранов афганской войн

  В областном центре в преддверии Дня вывода советских войск из Афганистана кемеровское подразделение лицензионно-разрешительной работы кузбасской Росгвардии посетили ветераны погранслужбы Петр Литвинов и Александр Баранов.

    Во время встречи воины-интернационалисты рассказали стражам правопорядка про участие в боевых действиях. Петр Литвинов вспоминал, как в одной из разведывательных операций пограничники попали в засаду. Душманы держали всю группу под прицелом. Начали вести переговоры, из которых выяснилось, что жена одного из афганских командиров беременна. Тогда выйти из засады без боя удалось благодаря договоренности, что женщину переправят для родов на советскую территорию.

    Александр Баранов рассказал о своей военной биографии и участии в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, на которой он побывал после афганской войны.

    Но не только ветеранам-афганцам было, что рассказывать. Гости активно интересовались у молодых офицеров спецификой службы в Росгвардии. В конце встречи пограничники пожелали профессиональных успехов стражам правопорядка. 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
11/02/2020
Общество
Кемерово
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