В Кемерово росгвардейцы провели для школьников спортивный праздник

В Кемерове в честь Дня физкультурника военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» провели для школьников из детской группы спецназа «Стальная рысь» имени погибшего собровца лейтенанта Юрия Латыпова занятия по тактической подготовке на свежем воздуздухе.

Ребята узнали, что одно из важных качеств сотрудника спецподразделения - физическая выносливость, развитие которой требует регулярных занятий спортом. Росгвардейцы рассказали детям, как готовили себя для службы в спецназе и поделились секретами крепкого здоровья.

Наставники призвали школьников вести здоровый образ жизни, а также избегать вредных привычек