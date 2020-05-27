В Кемерово росгвардейцы разместили фотографии ветеранов на служебных автомобилях

В Кемерово сотрудники Росгвардии вневедомственной охраны поддержали региональную акцию «Вахта Победы – Кузбасс», объявленную губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Росгвардейцы разместили на служебных автомобилях фотографии своих дедушек и бабушек – участников Великой Отечественной войны.

Первыми к акции присоединился экипаж Росгвардии в составе младшего лейтенанта Сергея Кустова и прапорщика Николая Ненашева. Росгвардейцы поделились воспоминаниями о своих героях:

- Я хочу рассказать про свою бабушку - Людмилу Ивановну Титову, которая родилась в 1923 году в селе Бибеево Новосибирской области. В возрасте восемнадцати лет она окончила ускоренные курсы медсестер и добровольцем отправилась на фронт. 7 сентября 1942 года в ходе Сталинградской битвы погибла в районе станции Гумрак. Она похоронена в братской могиле защитников Сталинграда. Память бабушки увековечена на стене Пантеона Славы Мамаева кургана, - рассказал младший лейтенант Сергей Кустов.

Вслед за напарником фотографию родственника разместил прапорщик Николай Ненашев:

- Мой дедушка Николай Андреевич Ненашев родился 14 ноября 1918 года в селе Юрты Новосибирской области. Призван в армию в январе 1940 года. С началом войны попал радистом в 693-й стрелковый полк. Участвовал в битве за переправу на реке Березина. Там получил ранение, после которого был вынужден вернуться домой, - поделился внук Николай Ненашев. – Он умер летом 1997 году, когда я был еще совсем ребенком. Дедушка учил не обижать слабых и всегда помогать людям.

Росгвардейцы уверены, что портреты геройских родственников будут служить напоминанием о священном долге защиты Родины и народа.