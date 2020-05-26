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В Кемерово росгвардейцы вернули домой заблудившегося горожанина, страдающего потерей памяти

Ночью в областном центре экипажи Росгвардии вневедомственной охраны получили ориентировку на без вести пропавшего 63-летнего местного жителя.

По предварительной информации, за помощью к правоохранителям обратился кемеровчанин, который сообщил, что днем из квартиры ушел его дядя, страдающий потерей памяти. Племянник попытался самостоятельно разыскать родственника, но не смог и обратился в полицию.

Информация о пропавшем была передана всем кемеровским экипажам Росгвардии, задействованным в системе единой дислокации. В результате чего около двух часов ночи росгвардейцы обнаружили разыскиваемого в центральном районе города. Мужчина бродил по ночным улицам и не мог вспомнить дорогу домой.

Стражи правопорядка взяли горожанина на борт патрульного автомобиля и доставили в отдел полиции, где его ожидал взволнованный родственник.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
26/05/2020
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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