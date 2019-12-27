В Кемерово росгвардейцы задержали местного жителя, который проник в магазин и устроил в нем погром
Ночью в Кемерово экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в продуктовый магазин по улице 9 Января. На объекте сработала охранная сигнализация.
Стражи правопорядка обнаружили поврежденную пластиковую дверь магазина со следами проникновения. Внутри торгового помещения находился неизвестный мужчина, которого задержали бойцы. Им оказался с признаками алкогольного опьянения 41-летний местный житель, который ранее привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте.
Предварительно установлено, что задержанному удалось вырвать пластиковую дверь и проникнуть внутрь объекта, оборудованного сигнализацией. В торговом зале злоумышленник учинил погром, разбив кассу, витрину, весы и разбросав продукты.
Для дальнейшего разбирательства бойцы передали задержанного правоохранителям. Сумма ущерба устанавливается.
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