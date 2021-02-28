Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемерове состоялось Первенство области по боксу среди юношей 2007-2008 годов рождения

В турнире, посвященном 300-летию Кузбасса, приняли участие 120 спортсменов из Кемеровской, Новосибирской областей, республики Горный Алтай.
Тяжинский район представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Владимира Валерьевича Башкирцева. Руслан Карпенко и Данил Ванчурин заняли вторые места, Артем Пилецкий, Кирилл Сковпин, Кирилл Болбот, Никита Колупаев, Николай Кузнецов, Владислав Нехорошев, Кирилл Белоусов заняли третьи места.

Спорт
Кемерово
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/02/2021
Спорт
Кемерово
Тяжин
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове построят улицу-дублёр проспекта Шахтёров
В Кемерове построят улицу-дублёр проспекта Шахтёров. Именно здесь в час пик образуются огромные...
В Осинниках к открытию готовится новый детский сад на 140 мест
Ребят ждут просторные группы, музыкальные и спортивные залы, обучающие комплексы и даже лаборатории...
45 000 «квадратов» мэрия Кемерова отдала под набережную и культурный центр
В кемеровской администрации официально утвердили почти 45 тыс. кв. м земли, которые отошли под...
Кузбасская журналистка подверглась нападению во время прогулки с собакой
Неизвестный совершил нападение на журналистку в городе Киселевск. Злоумышленник выследил жертву во...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus