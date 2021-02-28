В Кемерове состоялось Первенство области по боксу среди юношей 2007-2008 годов рождения

В Кемерове построят улицу-дублёр проспекта Шахтёров В Кемерове построят улицу-дублёр проспекта Шахтёров. Именно здесь в час пик образуются огромные...

В Осинниках к открытию готовится новый детский сад на 140 мест Ребят ждут просторные группы, музыкальные и спортивные залы, обучающие комплексы и даже лаборатории...

45 000 «квадратов» мэрия Кемерова отдала под набережную и культурный центр В кемеровской администрации официально утвердили почти 45 тыс. кв. м земли, которые отошли под...