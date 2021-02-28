В Кемерове состоялось Первенство области по боксу среди юношей 2007-2008 годов рождения

Loading...
В турнире, посвященном 300-летию Кузбасса, приняли участие 120 спортсменов из Кемеровской, Новосибирской областей, республики Горный Алтай.
Тяжинский район представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Владимира Валерьевича Башкирцева. Руслан Карпенко и Данил Ванчурин заняли вторые места, Артем Пилецкий, Кирилл Сковпин, Кирилл Болбот, Никита Колупаев, Николай Кузнецов, Владислав Нехорошев, Кирилл Белоусов заняли третьи места.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Кемерове построят улицу-дублёр проспекта Шахтёров. Именно здесь в час пик образуются огромные...
|
Ребят ждут просторные группы, музыкальные и спортивные залы, обучающие комплексы и даже лаборатории...
|
В кемеровской администрации официально утвердили почти 45 тыс. кв. м земли, которые отошли под...
|
Неизвестный совершил нападение на журналистку в городе Киселевск. Злоумышленник выследил жертву во...