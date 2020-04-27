В Кемерово стражи правопорядка поздравили ветерана Росгвардии с 70-летним юбилеем

В областной столице сотрудники Росгвардии Кемеровского филиала вневедомственной охраны навестили ветерана службы старшего сержанта милиции Ахата Кусова. Коллеги пришли поздравить кемеровчанина от лица кузбасского руководства войск правопорядка с 70-летним юбилеем.

Более 26 лет Ахат Андреевич посвятил службе в милиции. Почти все эти годы были связаны с вневедомственной охраной. Ахат Андреевич не тянулся к большим звездам в карьере, а старался честно исполнять обязанности обыкновенного милиционера. За время службы старшему сержанту милиции не раз приходилось пресекать преступные посягательства на охраняемых объектах и улицах родного города. За это он неоднократно отмечался ведомственными наградами. В 1998 году Ахат Андреевич вышел на заслуженный отдых.

Сегодня стражи правопорядка вручили имениннику памятные подарки. За чашкой чая сотрудники Росгвардии рассказали ветерану об изменениях на службе, а также обсудили последние новости в стране и в мире. Росгвардейцы пожелали Ахату Андреевичу крепко здоровья и семейного благополучия.