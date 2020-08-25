Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемерове сыну погибшего офицера СОБР вручили берет спецназа Росгвардии

    Начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель и командир СОБР «Символ» полковник Константин Огий вручили 11-летнему Денису Латыпову берет отряда, в котором служил его отец, лейтенант Юрий Латыпов. Офицер погиб семь лет назад при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. 

    Денис намерен пойти по стопам папы и стать защитником Отечества. В этом году он поступил в кемеровское президентское кадетское училище.

    «Этот берет – стимул к тому, к чему ты хочешь прийти, – обратился к сыну погибшего коллеги полковник Огий. – Это память о твоем отце и наших ребятах, которые с ним служили. Надеюсь, это станет для тебя добрым ориентиром».

    Вместе с Юрием Латыповым из того боя не вернулись старшие сержанты Кирилл Соснин и Андрей Коврижин. Заботу о семьях погибших собровцев взяли на себя сослуживцы.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
25/08/2020
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Новая неделя в Новокузнецке начнётся с дождей
Днём столбик термометра покажет +20 градусов, ночью метеорологи прогнозируют +14 градусов....
Кузбассовца осудили за контрабанду из Белоруссии
Занимающийся бодибилдингом мужчина заказал через интернет-магазин из соседней страны анаболические...
В Новокузнецке у вокзала зарезали мужчину
В Новокузнецке, на площади у железнодорожного вокзала, зарезали мужчину. Нападавший скрыться не...
Сколько Кузбасс потратит на Московскую площадь и набережную
Отдельно в документе приводятся средства, которые потратят на строительство Московской площади —...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus