В Кемерове сыну погибшего офицера СОБР вручили берет спецназа Росгвардии

Начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель и командир СОБР «Символ» полковник Константин Огий вручили 11-летнему Денису Латыпову берет отряда, в котором служил его отец, лейтенант Юрий Латыпов. Офицер погиб семь лет назад при исполнении служебного долга на Северном Кавказе.

Денис намерен пойти по стопам папы и стать защитником Отечества. В этом году он поступил в кемеровское президентское кадетское училище.

«Этот берет – стимул к тому, к чему ты хочешь прийти, – обратился к сыну погибшего коллеги полковник Огий. – Это память о твоем отце и наших ребятах, которые с ним служили. Надеюсь, это станет для тебя добрым ориентиром».

Вместе с Юрием Латыповым из того боя не вернулись старшие сержанты Кирилл Соснин и Андрей Коврижин. Заботу о семьях погибших собровцев взяли на себя сослуживцы.