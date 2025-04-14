В Кемерове транспортные полицейские по горячим следам раскрыли кражу телефона на автовокзале

Сотрудники уголовного розыска Кузбасского ЛУ МВД России задержали ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности 57-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении мобильного телефона на автовокзале города Кемерово. Потерпевший обратился в дежурную часть транспортной полиции и сообщил, что у него пропало средство связи стоимостью пять тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в ночное время в зале ожидания автовокзала злоумышленник заметил лежащий на стойке для зарядки мобильный телефон, присвоил чужую вещь и покинул вокзал. Позже он продал украденный телефон случайному прохожему за сто рублей. Дознавателями Кузбасского ЛУ МВД России в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России