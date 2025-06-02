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В Кемерове транспортные полицейские завершили расследование уголовного дела о незаконном хранении наркотиков и оружия

Следователи Кузбасского ЛУ МВД России предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере и незаконном хранении огнестрельного оружия 25-летнему жителю города Кемерово.Сотрудники патрульно-постовой службы Кузбасского ЛУ МВД России задержали злоумышленника вблизи железнодорожных путей станции Правотомск. В ходе личного досмотра транспортные полицейские обнаружили и изъяли у мужчины 23 свертка с веществом растительного происхождения. Проведенная криминалистическая экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством гашиш общей массой более 45 граммов.В ходе обыска жилища фигуранта следователи обнаружили и изъяли клип-бокс с веществом растительного происхождения, который является каннабисом (марихуаной) и пистолет, собранный с использованием запчастей промышленного производства. По словам задержанного, запрещенные вещества он приобрел для личного употребления, а пистолет нашел.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.  Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России

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