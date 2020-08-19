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В Кемерово военнослужащие Росгвардии пришли на помощь пострадавшему в ДТП

    В Кемерове в вечернее время суток офицеры отряда специального назначения «Кузбасс» старшие лейтенанты Дмитрий Г. и Омак С. после службы направлялись домой, когда стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия по улице 1-я линия.

    В результате столкновения двух транспортных средств пострадал водитель иномарки, получивший рваные раны руки и головы, а также множественные ушибы. Офицеры оказали ему доврачебную помощь, остановив кровотечение.

    Росгвардейцы передали пострадавшего бригаде медиков. Мужчина был госпитализирован.   

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
19/08/2020
Происшествия
Кемерово
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