В Кемерово военнослужащие Росгвардии пришли на помощь пострадавшему в ДТП

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В Кемерове в вечернее время суток офицеры отряда специального назначения «Кузбасс» старшие лейтенанты Дмитрий Г. и Омак С. после службы направлялись домой, когда стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия по улице 1-я линия.
В результате столкновения двух транспортных средств пострадал водитель иномарки, получивший рваные раны руки и головы, а также множественные ушибы. Офицеры оказали ему доврачебную помощь, остановив кровотечение.
Росгвардейцы передали пострадавшего бригаде медиков. Мужчина был госпитализирован.
19/08/2020
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