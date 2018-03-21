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В Кемерово будут рыхлить снег на Томи

21 марта в 15.00 в Кемерово будут проводиться работы по рыхлению льда на реке Томь буровзрывным способом.

Традиционно это мероприятие проходит перед вскрытием главной водной артерии города.

Ледовзрывные работы на реке Томь в районе Коммунального моста города по проспекту Кузнецкому предотвратят возможное разрушение опор моста при ледоходе.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
21/03/2018
Общество
Кемерово
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