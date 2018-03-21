В Кемерово будут рыхлить снег на Томи

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21 марта в 15.00 в Кемерово будут проводиться работы по рыхлению льда на реке Томь буровзрывным способом.
Традиционно это мероприятие проходит перед вскрытием главной водной артерии города.
Ледовзрывные работы на реке Томь в районе Коммунального моста города по проспекту Кузнецкому предотвратят возможное разрушение опор моста при ледоходе.
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