В Кемерово двое мужчин задохнулись в погребе

6 августа в погребе в Кировском районе Кемерова были обнаружены тела 55-летнего мужчины и его 37-летнего пасынка.

Предварительно установлено, что потерпевшие спустились внутрь погреба и развели там огонь. Так как в назначенное время домой они не вернулись, родственница пошла их искать.

Женщина спустилась в погреб, обнаружила тела мужчин, быстро смогла выбраться на поверхность и попросить помощи у прохожих.

Прибывшие спасатели МЧС достали тела потерпевших, а женщину с признаками отравления угарным газом госпитализировали в тяжелом состоянии.