В Кемерово двое мужчин задохнулись в погребе

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6 августа в погребе в Кировском районе Кемерова были обнаружены тела 55-летнего мужчины и его 37-летнего пасынка.
Предварительно установлено, что потерпевшие спустились внутрь погреба и развели там огонь. Так как в назначенное время домой они не вернулись, родственница пошла их искать.
Женщина спустилась в погреб, обнаружила тела мужчин, быстро смогла выбраться на поверхность и попросить помощи у прохожих.
Прибывшие спасатели МЧС достали тела потерпевших, а женщину с признаками отравления угарным газом госпитализировали в тяжелом состоянии.
07/08/2017
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