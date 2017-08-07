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В Кемерово двое мужчин задохнулись в погребе

6 августа в погребе в Кировском районе Кемерова были обнаружены тела 55-летнего мужчины и его 37-летнего пасынка.

Предварительно установлено, что потерпевшие спустились внутрь погреба  и развели там огонь. Так как в назначенное время  домой они не вернулись,  родственница пошла их искать.

Женщина спустилась в погреб, обнаружила тела мужчин, быстро смогла выбраться на поверхность  и попросить помощи у прохожих.

Прибывшие спасатели МЧС достали тела потерпевших, а женщину с признаками отравления угарным газом госпитализировали в тяжелом состоянии.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
07/08/2017
Происшествия
Кемерово
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